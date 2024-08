Carabiniere aggredito a Locorotondo, Ferro: ‘Odio contro chi indossa divisa’

“La violenta aggressione ai danni di un carabiniere, preso a pugni mentre cercava di sedare una lite a Locorotondo, è purtroppo il naturale esito di una incessante campagna di odio contro gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno sono in strada per garantire la sicurezza dei cittadini”.

È quanto afferma Wanda Ferro (FdI), sottosegretario all’Interno, in merito all’episodio dei giorni scorsi. “Una violenza addirittura filmata e finita sui social, tanta è l’arroganza, tanto è il senso di impunità di questi delinquenti, protetti sotto l’ala di quel partito dell’anti-polizia sempre più presente nella sinistra politica e mediatica, che continua a riversare fango e disprezzo contro chi rappresenta lo Stato indossando una divisa”, aggiunge.

“Mentre il Governo rafforza gli strumenti a tutela delle forze dell’ordine, c’è una sinistra che addirittura gratifica con contratti di collaborazione, come ha fatto Ilaria Salis, chi inneggia alle violenze contro gli agenti. Almeno sono usciti dall’ambiguità”, conclude Wanda Ferro.

