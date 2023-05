Capurso, operaio muore folgorato

CAPURSO – A meno di una settimana dall’incidente di Monopoli, ancora un morto sul lavoro nel Barese. Intorno alle 13, in via Casamassima a Capurso, nella sede della Copam, un uomo di 58 anni è morto folgorato. La vittima stava eseguendo lavori di ristrutturazione e, per cause da accertare, dopo essere entrato in una cabina elettrica dell’alta tensione lì collocata (non di pertinenza dell’azienda), è rimasto folgorato. La segnalazione ai carabinieri di Capurso e al personale Spesal è giunta da altro operaio presente sul posto. Sono in corso tutte le attività connesse al tragico evento.

