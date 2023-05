CAPRARICA DI LECCE – Nelle ultime settimane sono molti i cittadini di Caprarica di Lecce che stanno chiedendo informazioni e chiarimenti in merito alla realizzazione del forno crematorio previsto in questo comune, l’amministrazione comunale ha così pensato a due momenti istituzionali per rispondere ai diversi quesiti, il primo si è svolto in piazza Vittoria il secondo è in programma per il 27 maggio alla Villa Comunale.

