Capodanno: vigili del Fuoco in azione nella Bat

In Puglia, i festeggiamenti di fine anno hanno richiesto circa quaranta interventi da parte dei vigili del Fuoco. La nottata è stata particolarmente intensa nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Ad Andria, un ordigno è stato fatto esplodere davanti al portone di una palazzina, causando gravi danni all’edificio. Gli appartamenti sono stati evacuati, ma fortunatamente non si registrano feriti. La polizia sta indagando per ricostruire l’accaduto, mentre si attendono le perizie dell’ufficio tecnico comunale. A Barletta, invece, un incendio è scoppiato in un’abitazione. I proprietari non erano presenti al momento, ma i vigili del Fuoco, allertati dai vicini, hanno domato le fiamme e salvato un cane che si trovava all’interno. Sempre tra Andria, Barletta e San Ferdinando, sono stati dati alle fiamme diversi cassonetti per la raccolta di indumenti.

