Calimera, “La lotta alla mafia vive nel ricordo di Antonio Montinaro”

Calimera- È in corso l’incontro durante il quale, in occasione del compleanno di Antonio Montinaro, la comunità salentina si è riunita per celebrare la lotta alla mafia, che è costante ed indefessa. Presenti tutte le massime cariche istituzionali, che in un confronto pubblico hanno inteso ricordare alle nuove generazioni e non solo, quando presente sia la mafia nella comunità salentina, evoluta ed infiltratasi spesso, anche nelle pubbliche amministrazioni. Tante le riflessioni, tante le domande ed i ricordi sotto un unica costante certezza però, quella che il pensiero mafioso si può combattere e che la legalità è una guida costante.