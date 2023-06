Calabria: Maxioperazione antimafia, 43 arresti. Indagato ex presidente Crotone

In Calabria è stata condotta un’ampia operazione antimafia che ha coinvolto diverse forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri del ROS e i comandi provinciali di varie città come Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova. Lo Squadrone Eliportato Calabria ha fornito supporto durante l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Complessivamente, sono state coinvolte 43 persone indagate con accuse che spaziano dall’associazione di tipo mafioso all’associazione per delinquere, dalla truffa aggravata dalle finalità mafiose alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, dall’estorsione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e altre ancora. Tra gli indagati figurano personalità di rilievo politico e istituzionale, inclusi l’ex governatore calabrese Gerardo Mario Oliverio, l’ex assessore Nicola Adamo e l’ex consigliere regionale Enzo Sculco, posto agli arresti domiciliari.

L’operazione ha coinvolto anche dirigenti della Regione Calabria, come Mimmo Pallaria, ex sindaco di Curinga e attuale consigliere comunale nonché direttore generale del dipartimento Forestazione della Regione, e Orsola Reillo. Sono sotto indagine anche altre figure politiche, tra cui Alfonso Dattolo, sindaco di Rocca di Neto, l’ex consigliera regionale Flora Sculco e Raffaele Vrenna, ex presidente del Crotone Calcio, fratello di Giovanni, attuale numero 1 del club calabrese.

Si tratta di un importante colpo alle organizzazioni criminali e alle infiltrazioni mafiose nella regione. Le autorità competenti hanno dimostrato una determinazione inflessibile nel contrastare la presenza della criminalità organizzata e nell’assicurare che la giustizia sia fatta. Questa operazione rappresenta un passo significativo nella lotta alla mafia e alla corruzione, con l’obiettivo di garantire un futuro migliore per la Calabria e per tutto il paese.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno comunicati durante una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Catanzaro alle 10:30.