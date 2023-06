Lecce, boom di abbonamenti in attesa di D’Aversa

In attesa che arrivi l’ufficialità di Roberto D’Aversa, che verrà verosimilmente annunciato entro domani, i tifosi giallorossi non hanno perso occasione per dimostrare alla dirigenza il proprio attaccamento alla squadra. La campagna abbonamenti è partita ieri, lunedì 26 giugno, e in poche sono state già registrate 500 sottoscrizioni.

Il primo giorno era dedicato alla prelazione dei vecchi abbonati, che hanno risposto in maniera massiccia, ma l’obiettivo del presidente Saverio Sticchi Damiani e del vicepresidente Corrado Liguori è superare il record dello scorso anno, toccando quota 20mila abbonati. Il primo giorno è stato se non altro incoraggiante.

A circa due settimane dal raduno pre-stagionale, Corvino e Trinchera lavorano a testa bassa sul mercato, sia in entrata che in uscita. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il primo innesto, l’esterno offensivo svedese Almqvist, ma è arrivata anche la nota ufficiale circa la cessione al Palermo di Fabio Lucioni, che (di rientro dopo il prestito secco al Frosinone) si lega ai rosanero con un biennale.

Tornando a parlare di mercato in entrata, Corvino guarda sia in Italia che all’estero, nel dettaglio in Francia, dove milita fra le fila del Troyes l’attaccante classe ’95 Mamà Baldè. La punta guineana è reduce da una buona stagione in Ligue 1, nella quale si è reso protagonista con 12 gol e 4 assist. In Italia, invece, piace un calciatore che mister D’Aversa ha allenato già alla Sampdoria. Parliamo del terzino sinistro Tommaso Augello, per il quale bisognerebbe però battere la concorrenza del Cagliari, che ha contestualmente messo gli occhi su Federico Baschirotto. Insomma, il calciomercato del Lecce sta definitivamente entrando nel vivo fra addii, innesti e idee.

