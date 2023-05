ORIA – Entrato nella cabina elettorale con uno smartphone, è stato infine “pizzicato” dagli scrutatori della sezione, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. È stato denunciato dai carabinieri della stazione di Oria l’elettore che, secondo la ricostruzione, non solo avrebbe introdotto il telefonino munito di fotocamera nella cabina, ma una volta scoperto ha anche strappato in maniera plateale la scheda elettorale. L’apparecchio e i “frammenti” della scheda sono stati sequestrati dai carabinieri, mentre l’uomo, portato in caserma, è stato poi denunciato a piede libero. Indagini in corso, anche al netto delle testimonianze di elettori, scrutatori e rappresentanti di lista presenti nel seggio allestito nella scuola “De Amicis”, per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Smentita, intanto, la presenza di un secondo cellulare, come riportato in un primo momento. Gli investigatori dell’Arma hanno sequestrato un unico apparecchio, risultato bloccato. Per scoprire se all’interno ci siano delle foto “compromettenti” servirà, eventualmente, la perizia di un esperto, laddove la procura lo ritenga necessario.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp