“Buon Natale e buon 2024 per voi”, il sit-in di protesta Cobas

Lecce – Un Natale che per 80 lavoratori e le loro famiglie rischia di non essere poi così buono; è quello urlato a gran voce durante il Sit-in di protesta Cobas Lecce organizzato davanti la sede ISPE del capoluogo salentino. Motivo della protesta il futuro lavorativo nebuloso dei dipendenti delle cooperative che svolgono servizi per ISPE Lecce.

