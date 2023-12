Il Solstizio d’Inverno tra introspezione e rock

Lecce – È un giorno magico, il giorno dell’anno in cui la luce solare lascia il passo alle tenebre per maggior tempo; è anche un giorno che apre a un periodo di profonda scoperta di sé stessi ma anche di ritorno verso la luce. Insomma il solstizio d’inverno offre da sempre infiniti spunti per l’essere umano che vengono affrontati anche in ambito musicale, così come ci racconta lo scrittore Giuseppe Calogiuri.

