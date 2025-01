UE, Bulgaria e Romania entrano a tutti gli effetti nell’area Schengen

Romania e Bulgaria entrano a far parte a tutti gli effetti dell’area Schengen dell’Unione Europea. Da marzo 2024 erano stati eliminati i controlli per il trasporto aereo e via mare, ma persistevano quelli via terra. Questi ultimi, a partire dal 1° gennaio 2025, non esistono più.

“Benvenute in Schengen – si legge in una breve nota social del Parlamento Europeo – oggi celebriamo l’ingresso a pieno titolo di due stati membri nella più grande area di libera circolazione del mondo”. Dei paesi UE, gli unici a non far parte di questa area restano Irlanda e Cipro. Dentro tutti gli altri, compresi altri paesi extra-UE come Islanda (che potrebbe presto proporre un referendum sull’adesione al progetto comunitario), Norvegia e Svizzera.

