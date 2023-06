Brindisi: Vigili del Fuoco salvano mamma e figlia neonata

Tra le persone messe in salvo dai Vigili del Fuoco a Brindisi, dove nella mattinata di giovedì 15 giugno si è verificato un violento nubifragio, anche una mamma e la sua figlia neonata di tre mesi, soccorse in un appartamento completamente allagato.

Al momento sono oltre 25 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre e con i sommozzatori per il soccorso a persona. Attivate in diverse zone le idrovore per liberare dall’acqua garage e scantinati. A causa delle violenti piogge sono caduti anche alcuni alberi di pino.

Il Comune di Brindisi ha deciso di chiudere diverse strade completamente allegate, diventate un pericolo per la circolazione, ed inviato la cittadinanza “ad uscire solo se strettamente necessario e nel caso prestare la massima attenzione”.

