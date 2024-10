Leporano, sparatoria in spiaggia

Un 24enne è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco, in circostanze ancora tutte da chiarire. È accaduto nella tarda mattinata di oggi sul litorale tarantino, in particolare sulla spiaggia di Porto Pirrone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata. Non è in pericolo di vita.

