BRINDISI – Tra la fine di agosto e gli inizi di settembre anche a Brindisi è tempo di vendemmia. L’uva ed il vino che rappresentano una eccellenza del territorio, nonostante negli ultimi due anni la lotta principale sia stata contro la siccità ma le seppur brevi piogge estive di quest’anno sembrano aver aiutato ad una annata positiva con la maturazione dell’uva ormai vicina che in base alla sua varietà porterà all’avvio della vendemmia. Un passaggio tra passato e futuro per una realtà agricola fortemente legata al territorio brindisino. Siamo andati in uno dei vigneti dell’azienda agricola Pugliese Velia per vedere lo stato della maturazione dell’uva in vista della vendemmia.