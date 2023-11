Brindisi, sul caso dello “scatto” social del cadavere di un uomo, convocati i medici del reparto dove lavora la donna al centro della vicenda

Sul caso della coordinatrice del reparto di Anatomia Patologica del “Perrino” e dello scatto social mentre ricuce parti del cadavere di un uomo, l’Asl di Brindisi ha convocato per un’audizione mercoledì 8 novembre il primario e altri quattro medici del reparto, dove è in servizio la donna coinvolta nella vicenda, già sospesa. Mercoledì i medici saranno ascoltati singolarmente dall’ufficio provvedimenti disciplinare dell’Asl. Il caso scoppiato ad ottobre scorso ebbe scalpore a livello mediatico e non solo.

