BRINDISI – Parte lo stato di agitazione per le lavoratrici della cooperativa gialla che gestisce quattro asili comunali nella città di Brindisi. Dopo il mancato pagamento delle ultime due mensilità a far scattare la protesta il silenzio sui tempi dell’arrivo degli stipendi con un rimbalzo di responsabilità tra la cooperativa e l’amministrazione comunale. L’assemblea delle lavoratrici svolta presso la sede della Cisl ha formalizzato lo stato di agitazione senza escludere ulteriori azioni di protesta nei prossimi giorni. Contatta dalla nostra redazione l’assessore ai servizi sociali Isabella Lettori ci ha informato di un contatto in queste ore tra comune e cooperativa che però non avrebbe portato ad ulteriori novità.