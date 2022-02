BRINDISI – Parte anche da Brindisi una preghiera per la pace. Una scelta semplice fatta rapidamente dopo l’escalation delle ultime ore e l’inizio della guerra in Ucraina.

I fedeli si sono ritrovati presso la chiesa cattedrale brindisina per una breve riflessione sulla pace ed un momento di preghiera ai piedi della croce. Un primo appuntamento che precede altre iniziative promosse dalla Chiesa locale e da quella universale nei prossimo giorni per cercare un sostegno anche divino per la fine di questo conflitto.