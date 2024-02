Brindisi, pista ciclabile: i commercianti minacciano Class Action contro il Comune

Una ‘class action’ contro il Comune per chiedere i danni derivanti dal cantiere (ormai abbandonato) della pista ciclabile. I commercianti di Viale Aldo Moro a Brindisi sono sul piede di guerra e minacciano azioni legali. Attraverso Conferesercenti hanno portato all’attenzione della commissione ambiente il loro grido d’allarme. Il dibattito resta aperto: il fronte di chi vorrebbe la rimozione totale della pista cresce ma dal Comune ribadiscono che si profilerebbe il danno erariale e allora “non resta che completare l’opera”. In commissione anche l’ex sindaco Riccardo Rossi, a capo dell’amministrazione che ha realizzato il progetto che ha difeso le sue scelte: ‘Il cantiere è abbandonato è vero e comporta disagi ma non credo ci siano problemi di parcheggio come lamentano i commercianti della zona”.

