BRINDISI – Circa venti lavoratori in esubero per la società Santa Teresa di Brindisi che rischiamo di aumentare nei prossimi mesi in assenza di una soluzione alla crisi economica della provincia di Brindisi. A dare l’allarme il sindacato Cobas dopo l’incontro dei giorni scorsi denunciando il rischio che entro i prossimi sei mesi possano terminare le poche risorse attualmente disponibili e far nuovamente esplodere la vertenza della partecipata della provincia brindisina.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...

Linkedin email