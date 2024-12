Brindisi, Maserati perde il controllo e finisce contro un muro: ferito il conducente

Ancora un incidente stradale in questa vigilia di Natale. Un’auto di grossa cilindrata, una Maserati, per causa da chiarire, è finita fuori strada sulla statale 379 poco prima dello svincolo ‘Brindisi Centro’ in direzione Lecce. Il mezzo ha terminato la sua corsa contro un muro riportando gravi danni. Il conducente è riuscito, tuttavia, ad uscire da solo dalla vettura allertando i soccorsi. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Fortunatamente nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto polizia stradale e sanitari del 118. Il traffico ha subito un lieve rallentamento per alcuni minuti.

