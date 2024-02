Brindisi, marijuana e hashish: due arresti

BRINDISI – Marijuana e Hashish, per circa 4 chili di sostanza stupefacente sono stati trovati e sequestrati dagli agenti della Polizia di Stato di Brindisi. In particolare, gli uomini dell’U.P.G.S.P. e della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Brindisi, Annino Gargano finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza due uomini, rispettivamente di 25 e 45 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio, il primo arresto

Gli agenti delle Volanti avevano notato un giovane 25enne che, alla vista degli operatori, si disfaceva di un involucro, gettandolo a terra. Il pronto intervento degli stessi permetteva di recuperare l’incarto di cui si era disfatto e di riscontrare che all’interno vi erano oltre 30 gr di marijuana. Poi, in alcuni posti nella disponibilità del giovane, venivano trovati altri 700 grammi di marijuana e circa 65 grammi di hashish, oltre che vario materiale per il confezionamento del suddetto stupefacente.

Spaccio, il secondo arresto

Sempre nella medesima serata, i poliziotti della Squadra Mobile hanno individuato un uomo di 45 anni a cui venivano sequestrati circa 3 kg di marjuana, pronta per essere confezionata in dosi e immessa sul mercato dello spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il PM di turno ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane mentre l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author