Brindisi, Marchionna chiarisce: ‘Da sempre favorevole al Palaeventi, ecco la situazione’

Il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna risponde al presidente Michele Emiliano: “Ambigua la formulazione iniziale nel master plan, è impossibile canalizzare finanziamenti pubblici per sostenere un’iniziativa privata proposta in regime di partenariato pubblico-privato” ma chiarisce: “nessuno strumentalizzi le mie parole, le scelte operate sono indispensabili per non perdere i fondi”.

