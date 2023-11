FRANCAVILLA FONTANA – Non solo la truffa ai danni delle compagnie assicurative, ma anche l’estorsione. Tenendo fede all’accusa originaria che il 14 marzo del 2022 portò agli arresti dei componenti della presunta associazione per delinquere composta da avvocati e professionisti, il Gup Stefania De Angelis ha condannato in primo grado al termine del giudizio in abbreviato l’ex vicesindaco di Francavilla Fontana Luigi Galiano ad una pena di 9 anni e 2 mesi. Una pena esemplare per l’avvocato, ritenuto dall’accusa il vertice di quella “fabbrica di falsi sinistri” citata nell’ordinanza di custodia cautelare che, un anno e mezzo fa, portò il professionista in carcere. Condannati anche due collaboratori di Galiano: M.G., pena di 4 anni e 8 mesi, e il collega di studio G.M., 4 anni e 2 mesi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp