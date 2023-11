Tromba d’aria in Salento, divelti pannelli solari e alberi

Alberi sradicati, muretti a secco crollati nelle campagne e pannelli solari divelti la notte scorsa a Ruggiano, frazione di Salve, in provincia di Lecce in seguito ad una tromba d’aria. Danni sono stati segnalati anche all’interno di un’azienda agricola, ma non si registrano feriti.

