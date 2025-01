Brindisi, maltempo e disagi: centinaia di famiglie al buio

BRINDISI – Decine di zone e centinaia di abitazioni senza energia elettrica in tutta la provincia di Brindisi. Non bastassero i disagi “classici” causati dal maltempo, tra allagamenti e alberi spezzati, proseguono le interruzioni di energia provocate dai guasti registrati in diverse zone, specie quelle rurali, del brindisino. I disagi maggiori nell’entroterra con diverse famiglie che hanno passato la notte “al buio”.

Nella serata di ieri, il sindaco Antonello Denuzzo, dopo aver contattato Enel, ha spiegato su Facebook “che le squadre sono al lavoro, altre unità operative sono in arrivo dai Comuni limitrofi. Le interruzioni sono state causate dal maltempo di questa giornata, ma qui a Francavilla Fontana sono in corso controlli sia in pieno centro abitato sia nelle contrade. Mi dicono che in diversi casi è accaduto semplicemente che le linee siano andate in protezione e quindi il ripristino è stato agevole”.

Eppure, questa mattina, i guasti sono ancora tanti, come si evince dalla “mappa” aggiornata sul sito di e-distribuzione.

