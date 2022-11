Condividi su...

BRINDISI – Sostegno al campo largo promosso da Emiliano per le amministrative a Brindisi e primarie aperte anche al sindaco uscente per la scelta del candidato a primo cittadino del capoluogo adriatico. È questa la proposta di Puglia Popolare in vista delle prossime elezioni amministrative respingendo il nome emerso nelle scorse giornate di una possibile candidatura di Fabiano Amati. Un dibattito che quindi resta aperto in città ma che al momento non vede ancora nessuna certezza per la composizione di colazioni e scelta dei candidati.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts