Brindisi, G7: via vai di Air Force in aeroporto

BRINDISI – Si sprecano, in questi giorni, gli “avvistamenti” di Air Force tra gli aeroporti di Brindisi e Grottaglie. Segno, a poche ore dall’inizio del G7, dell’arrivo in Puglia di personale militare e medico, delegazioni, viveri, medicinali, cibo e persino scorte di carburante. L’arrivo dell’Air Force One, nome dell’iconico aereo della flotta statunitense ad uso esclusivo del presidente, è atteso per la giornata di domani all’aeroporto del Salento.

