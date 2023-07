Un nuovo percorso formativo a cura dell’ITS Turismo Puglia sulla gestione enoturistica sostenibile ed esperienziale. A presentare questo progetto realizzato in collaborazione con le aziende del territorio e che avrà sede a Brindisi, la presidente ITS Turismo Puglia Giuseppina Antonaci in occasione dell’evento dedicato al Vino, al Mare e al Turismo.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

