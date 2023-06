Scoppia il caso stadio per il Brindisi che entro la giornata di oggi dovrà indicare alla Lega di Serie C un impianto omologato alternativo al Fanuzzi in attesa dei lavori da svolgere. La società adriatica dopo l’ipotesi Francavilla Fontana mai concretizzata aveva spostato sul “Monterosi” di Cerignola la sua scelta con un accordo tra le società ma proprio in queste ore, come un fulmine a ciel sereno, sarebbe arrivato il no da parte del comune foggiano che quindi lascia il Brindisi senza un campo di gioco. Ora la dirigenza biancazzurro è chiamata ad una corsa contro il tempo per trovare una soluzione da presentare alla federazione entro le prossime ore, primo passo necessario per avviare l’iter di iscrizione al prossimo campionato di serie C. Il Brindisi starebbe tentando ora l’ipotesi “Degli Ulivi” di Andria.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp