Il Brindisi pensa a Giuseppe Fella come idea per l’attacco biancazzurro. L’attaccante ex Monopoli infatti piace al direttore sportivo Cerri e rientrerebbe nelle caratteristiche offensive cercate dal tecnico Danucci

Davide Cucinelli

