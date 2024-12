Brindisi, ex assessori in consiglio comunale: chiesti chiarimenti al sindaco

I consiglieri comunali Lino Luperti e Michelangelo Greco si rivolgono a Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, chiedendo spiegazioni sulla costante presenza a Palazzo di Città di ex assessori che, pur non ricoprendo incarichi ufficiali, partecipano regolarmente a riunioni e incontri riguardanti l’attività amministrativa del Comune.

“Un caso emblematico è quello di Francesco Renna, ex assessore e consigliere comunale, noto per aver sostenuto il centrodestra in campagna elettorale – spiegano Luperti e Greco -. Renna, secondo quanto riferito, sarebbe presente a numerosi appuntamenti amministrativi ed è stato visto impartire istruzioni agli operai impegnati nel montaggio delle luminarie natalizie nel centro cittadino”.

“Si vocifera – aggiungono i due consiglieri -, che Renna rappresenti aziende che collaborano con l’ente locale e che sia anche l’autore del declino del Negroamaro Wine Festival, manifestazione da lui stesso creata ma successivamente coinvolta in lunghe vicende legali”.

Luperti e Greco sottolineano la necessità di una risposta chiara da parte del Sindaco, in nome del rispetto dovuto ai consiglieri di maggioranza, spesso chiamati semplicemente a ratificare scelte non condivise. “La città merita di essere amministrata da chi ha ricevuto il consenso elettorale dei cittadini, non da figure che agiscono nell’ombra”, concludono i due consiglieri comunali chiedendo trasparenza per il bene dell’Ente e della comunità.

