Brindisi: Crisi Bms, Comune pubblica avviso per nuovo amministratore

Il Comune di Brindisi ha pubblicato l’avviso per le candidature ad amministratore della partecipata. “Data l’urgenza di garantire quanto prima sia l’ordinaria attività aziendale, che la nomina del nuovo amministratore – si legge in una nota del Comune di Brindisi in data odierna ( 7 ottobre) e per 10 gg. viene pubblicato l’avviso per la provvista delle candidature”.

La decisione sarebbe scaturita dopo un incontro non andato a buon fine tra il sindaco Marchionna e Gianvito Morelli amministratore dimissionario della Brindisi Multiservizi . Come si ricorderà Morelli aveva comunicato al sindaco le sue dimissioni attraverso una pec inviata nella tarda serata del 29 settembre. L’amministratore avrebbe dovuto avviare la procedura per la composizione negoziata della crisi, sulla base dell’atto di indirizzo fornito dal consiglio comunale, con delibera approvata lo scorso 23 settembre scorso.

Cristina Cavallo