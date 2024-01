Brindisi, Bus danneggiati e autisti aggrediti, la STP chiede più controlli

Nei giorni scorsi nei Comuni di Brindisi e Ostuni si sono verificati due gravi atti ai danni di un mezzo e di un operatore della STP – Società Trasporti Pubblici di Brindisi.

Al rione Sant’Elia del capoluogo, in via Mantegna LINEA 9, sono stati lanciati dei sassi contro il mezzo, danneggiandolo. A bordo erano presenti alcuni utenti, fortunatamente non è stato registrato alcun ferito. L’autista ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Ad Ostuni, nei pressi della stazione, un operatore è stato vittima di un furto (uno zaino contenente titoli di viaggio e documenti personali). Anche in questo caso si sono attivati gli agenti della locale Questura

Non è la prima volta che accadono fatti che mettono in pericolo l’incolumità degli autisti e che danneggiano i mezzi, patrimonio della società.

Alla luce di questi (e altri) gravi atti perpetrati nel tempo ai danni degli autisti, il Presidente della STP Avv. Alessandra Cursi, a nome di tutto il CdA, esprime la propria solidarietà agli operatori coinvolti e, nell‘augurarsi che i colpevoli vengano assicurati alla giustizia, auspica, per il futuro, una maggiore attenzione, se possibile, da parte delle forze dell’ordine. Con questo proposito il Presidente chiederà un incontro con gli organi preposti affinché gli autisti vengano maggiormente tutelati nello svolgimento del loro lavoro e gli utenti possano tranquillamente usufruire dei mezzi di STP con la dovuta sicurezza.

