Volo Ita Airways Brindisi-Milano cancellato, ai passeggeri 250 euro

Giornata da dimenticare per i passeggeri del volo AZ1644 di Ita Airways Brindisi-Milano di giovedì 11 gennaio, cancellato, fa sapere Italia Rimborso, per problematiche della compagnia aerea. I viaggiatori non si sono potuti imbarcare sul volo in partenza alle 17.00 rimanendo all’aeroporto di Brindisi con non pochi disagi. Grazie all’assistenza di Italia Rimborso, i passeggeri possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria essendoci gli estremi per l’applicazione del regolamento comunitario 261/2004. È possibile contattare Italia Rimborso compilando il form presente nel sito italiarimborso.it.

