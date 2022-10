BRINDISI – Sempre più esplosiva la situazione nei Pronto Soccorso degli ospedali della provincia di Brindisi, a lanciare l’allarme l’ordine dei medici per la mancanza di medici strutturati che metterebbe a rischio il servizio. I numeri elencati dal presidente Oliva segnano un alto livello di crisi in tutto il territorio brindisino fino al rischio non lontano di un blocco dei servizi stessi. A chiedere una ispezione del Ministero della Salute sulla conduzione della sanità pubblica in provincia di Brindisi e, più in generale, in Puglia è invece il deputato Mauro D’Attis.