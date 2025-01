Bollino Azzurro: premiati gli ospedali di Taranto e Castellaneta

Si è svolta questa mattina presso il Palazzo della Regione Lombardia la cerimonia di premiazione del Bollino Azzurro, organizzata dalla Fondazione Onda. Tra i 156 ospedali italiani insigniti del riconoscimento spiccano il Santissima Annunziata di Taranto e il San Pio di Castellaneta, elogiati per l’eccellenza nell’offerta di servizi multidisciplinari dedicati alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico, con particolare attenzione al tumore della prostata e alle complicanze post-chirurgiche.

A rappresentare i due presidi ospedalieri dell’ASL Taranto sono stati la dottoressa Iolanda Chinellato, referente aziendale Onda per il San Pio, e il dottor Di Lena, medico urologo.

«Questo riconoscimento è un traguardo importante per la nostra ASL e per tutta la comunità ionica. Grazie all’impegno dei nostri professionisti e al lavoro in rete, offriamo percorsi diagnostico-terapeutici di altissima qualità e servizi di prevenzione sempre più accessibili. La salute maschile è centrale, e il Bollino Azzurro ci aiuta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di diagnosi precoci e cure personalizzate», ha commentato Vito Gregorio Colacicco, direttore generale dell’ASL Taranto.

Il Bollino Azzurro: un riferimento per la salute maschile

Promosso da Fondazione Onda ETS, il Bollino Azzurro premia gli ospedali che si distinguono nell’ambito della salute maschile, grazie a un’offerta sanitaria multidisciplinare e alla qualità dei servizi clinico-assistenziali. L’iniziativa, patrocinata dalle principali società scientifiche italiane, ha coinvolto 165 strutture sanitarie candidate, valutate sulla base di un questionario articolato su 34 domande.

I criteri di assegnazione includono la presenza di servizi dedicati alla salute sessuale e riproduttiva maschile, percorsi diagnostico-terapeutici per problematiche uro-andrologiche e un’accoglienza adeguata per i pazienti oncologici. Dal 2021, il Bollino Azzurro è diventato un punto di riferimento per i pazienti nella scelta delle strutture specializzate nella cura del carcinoma prostatico.

Un progetto di rete per la qualità della vita

Fondazione Onda ETS ha avviato un percorso culturale e sanitario per promuovere reti multidisciplinari e migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. L’iniziativa è sostenuta da associazioni e società scientifiche come AIOM, SIU, SIA, AIRO, e molte altre, che contribuiscono a sensibilizzare e orientare i cittadini verso una salute maschile più consapevole.

Con il Bollino Azzurro, l’eccellenza sanitaria incontra l’impegno per una prevenzione accessibile e di qualità, rappresentando un passo avanti nella tutela della salute uro-andrologica in Italia.

