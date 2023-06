Bitonto, muore militare dell’Esercito travolto dal suo trattore

BITONTO – Un 56enne di Terlizzi, nel Barese, è stato ritrovato morto nelle campagne di Bitonto a seguito di una segnalazione giunta al 112. L’episodio nelle campagne di Bitonto, in contrada Torre di Regna, nella frazione di Mariotto. La vittima, un militare dell’Esercito in servizio ad Altamura, sarebbe stata trovata nell’appezzamento di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione, pare che il 56enne stesse lavorando nelle sue campagne quando sarebbe stato rimasto schiacciato dal suo stesso trattore. I carabinieri però non escludono alcuna ipotesi anche se quella più accreditata sarebbe quella dell’incidente. Al momento sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

