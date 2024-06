Bisceglie, rubato veicolo per trasporto disabili: appello del sindaco

E’ stato rubato nelle scorse ore a Bisceglie un furgone Fiat Doblò bianco attrezzato per il trasporto di persone con disabilità motorie. A darne notizia il primo cittadino Angelantonio Angarano, che sui suoi social ha spiegato come il mezzo fosse indispensabile per la quotidianità del suo giovane concittadino Luca.

Qui di seguito l’appello del Sindaco Angarano:

“Ieri purtroppo è stato rubato l’unico e indispensabile veicolo attrezzato per trasportare Luca, nostro giovane concittadino con disabilità.

Privare Luca della sua Fiat Doblò bianca significa privarlo della libertà, impedirgli di uscire, ricevere le cure necessarie, incontrare persone care e tanto altro.

Un gesto di infinita crudeltà.

Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro caloroso sostegno alla mamma Marina e alla sua famiglia, costretta ora ad affrontare una situazione ancora più complessa.

A chi si è macchiato di questo ignobile furto, l’appello ad un gesto di umanità, a ravvedersi e restituire a Luca quello che è molto più di un mezzo, le sue “gambe”.

Chiunque dovesse avere informazioni utili, è pregato di contattare le forze dell’ordine. Grazie”.

