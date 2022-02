MESGANE- “L’anno si è chiuso con 1663 donazioni con un aumento del 17,3% rispetto al 2020 e 921 soci donatori con un incremento dell’11,6%, 197 i soci che si sono avvicinati per la prima volta alla donazione” fa sapere soddisfatta l’associazione Avis “S. Beccarisi” di Mesagne a seguito dell’annuale assemblea dei soci sui bilanci delle attività del 2021.

“Risultati che premiano il grande impegno che i volontari di Avis hanno sviluppato sul territorio, con tante collaborazioni che hanno contribuito a far crescere la sensibilità e la solidarietà verso il problema della donazione del sangue”.

Il presidente Matteo Lacorte ha parlato nella sua relazione di speranza, una parola che è riecheggiata nelle menti, nei discorsi, nelle coscienze dei soci, un riferimento nella tempesta che ha travolto e da cui si sta cercando di uscire, lottando ogni giorno con la pandemia.

Un riferimento anche pei i volontari e i donatori nel garantire continuità allo svolgimento delle attività. Nonostante i dubbi, le incertezze e le paure che hanno caratterizzato questi ultimi due anni, la speranza ha illuminato la strada verso quelli che sono gli obiettivi a cui l’associazione è proiettata. L’impegno, il coraggio e la grande disponibilità dei soci-donatori sono stati la base dei grandi risultati ottenuti.

“Avis è consapevole che il percorso associativo ha bisogno di tante collaborazioni, e, in particolare, dei giovani in una società che corre e di cui bisogna interpretare le nuove esigenze attraverso un costante rinnovamento a cui le nuove generazioni possono contribuire in modo determinante con idee e nuovi contenuti programmatici. Da qui, l’invito all’impegno nel mondo del volontariato. Un grazie a Mesagne, che si dimostra da sempre città della ‘cultura della solidarietà’” dice l’associazione Avis.