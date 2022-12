Bilancio annuale: 2022 positivo per l’Olimpia Francavilla

Da sempre notevoli, ma mai così elevati: i numeri dell’Olimpia Francavilla si sono rivelati in ulteriore crescita nel corso dell’anno solare 2022. Tale dato significativo va a completarsi con i lusinghieri risultati conseguiti e le esaltanti esperienze vissute dal sodalizio francavillese.

Alla base dei traguardi ottenuti, datati e più recenti, un metodo semplice, nato e alimentato dalla passione, sostenuto dalle competenze, rispettoso dei dettami della Figc e dei diritti e doveri dei bambini in ambito calcistico, nella consapevolezza che il calcio dei piccoli è uno sport completamente diverso dal calcio dei grandi.

Con questa filosofia, le è stato possibile fregiarsi per il settimo anno consecutivo dell’ambito riconoscimento federale di Scuola Calcio d’Elite; un ambiente sereno e giudiziosamente competitivo è conseguentemente risultato terreno fertile per “allevare” e “lanciare” diversi Giovani di Serie. Grazie all’attenzione da sempre dedicata alla didattica e allo sviluppo integrale degli atleti, l’Olimpia Francavilla ha potuto promuovere il progetto di formazione e consulenza denominato Olimpia Consulting, consolidatosi presto in tutta Italia.

Altrettanto degno di nota e altrettanto riuscito il progetto dell’attività mista, con tante bimbe e ragazze del territorio a frequentare i corsi con entusiasmo e tenacia, sulla spinta dei bei risultati della Nazionale femminile, provando magari a ripercorrere le orme delle famose calciatrici della Vis Francavilla di patron Mino Distante, formazione tra le prime in Italia nei primi anni 2000.

In chiusura, tra le tante altre attività svolte, non si può non richiamare alla memoria la partecipazione all’ottava edizione dell’Academy Cup A.C. Perugia, con la fase finale dell’evento disputata nella splendida cornice dello Stadio Renato Curi il 16 aprile scorso. Tra i protagonisti dell’annata, infine, sicuramente gli sponsor: Edicola Angelo Della Corte, Di Noi Arredamenti, MD Alluminio, Vision Center, Teocart e TO.MA. Spa.

Condividi su...

Linkedin email