Eccellenza: US Mola, arriva un attaccante dalla Serie D

Il primo dei tre colpi messi a segno dal DS Dammacco prima della chiusura della sessione di mercato, è Gaetano Palmisano (LEGGI LA SCHEDA).

Attaccante, classe 99, con esperienze a Nardò, Bitonto e Virtus Matino in Serie D, dove lo scorso anno ha realizzato 7 reti in 18 presenze, proveniente dal F.C. Chieti, squadra militante nel girone F di Serie D, ha scelto di indossare la casacca biancoazzurra per rinforzare con qualità, velocità e tecnica l’organico a disposizione del tecnico Castelletti.