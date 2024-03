Il Bifest 2024 dedicato ai maestri Montaldo e Taviani

BARI – Organizzare un festival praticamente in due mesi non è cosa semplice. Ne è convinto il direttore artistico del Bifest – il Bari International Film & Tv festival – Felice Laudadio, che a meno di una settimana dall’avvio della 15esima edizione non dimentica di sottolineare come dalla Giunta Regionale il via libera ai contributi sia arrivato solo il 22 gennaio scorso. “Ma per fortuna – sottolinea Laudadio – questa barese è una kermesse che ha il suo prestigio e gli ospiti sono sempre molto disponibili”.

Polemiche velate a parte, si scaldano i motori per questa nuova edizione che porta in cinema nazionale e internazionale nel capoluogo pugliese, con anteprime, incontri, masterclass e uno spaccato sul cinema e scienza, una retrospettiva – per tutta la settimana – sull’arte cinematografica di Marco Bellocchio, e poi Paolo Villaggio e la Titanus. Tra le serate al Petruzzelli, previsto il “Federico Fellini Award for Cinematic Excellence” al regista Matteo Garrone (17 marzo) e al regista e attore Vincent Perez che il 20 marzo terrà una masterclass dopo la proiezione del suo Lettere da Berlino. In ultimo, la dedica a due grandi registi recentemente scomparsi: Giuliano Montaldo e Paolo Taviani

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author