TRANI – Se gli obiettivi di The Charity show erano quelli di raccogliere fondi e far conoscere la nobile causa di AmoPuglia al numero più vasto possibile di persone, l’intento si può dire sia stato più che raggiunto. Una viralità che non è corsa sul web come oggi avviene più di frequente: ma, finalmente, tra la gente, in strada, a partire da uno degli incroci più trafficati di Trani lungo il primo tratto di Corso Vittorio Emanuele.

Oltre millecinquecento persone hanno assistito infatti alla specialissima sfilata che ha visto coinvolte quarantanove donne di tutte le età che, provenienti dall’intero territorio e vestite non solo di look variopinti, estrosi o più composti, ma soprattutto di sorrisi e gioia di condivisione – sono state le testimonial di una azione di volontariato che consente l’assistenza domiciliare agli ammalati affetti da patologie neoplastiche. Una vera e propria festa della Città, salutata proprio dal sindaco Amedeo Bottaro e dalla presidente del sodalizio femminile Raffaella Facondi, lungo la passerella che ha visto sfilare una schiera di dilettanti come vere professioniste con brio, ironia, e soprattutto gioia di esserci