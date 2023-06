BCC San Marzano raddoppia al Festival del Libro Possibile

BCC San Marzano rinnova la partnership con il Festival del Libro Possibile, giunto alla sua XXII edizione dal titolo “Penso Positivo” per parlare di futuro, diritti, clima e legalità, sulle note dell’inno pop alla speranza pubblicato 30 anni fa.

Duecentocinquanta ospiti, presentati in conferenza stampa al Ministero della Cultura di Roma, tra i più illustri esponenti nazionali e internazionali dei diversi campi del sapere, si incontreranno nel corso del più grande evento culturale di piazza dell’estate italiana dal 5 all’8 luglio a Polignano a Mare e dal 18 al 22 luglio a Vieste.

Scrittori, giornalisti, scienziati, magistrati, imprenditori, esponenti delle istituzioni, artisti si alterneranno fra presentazioni letterarie, lectio magistralis, dibattiti, tavole rotonde, interviste, performance e spazi dedicati ai giovani lettori con nomi di rilievo nazionale e internazionale come Pierferdinando Casini, Walter Veltroni, Francesco Rutelli, Vittorio Sgarbi, Luca Zaia, Umberto Galimberti e Massimo Recalcati, Carlo Cottarelli e Gianfranco Viesti, Oscar Farinetti, Nicola Gratteri, Pietro Grasso, Roberto Scarpinato, Erri De Luca, Diego De Silva, Sabina Guzzanti, Antonio Padellaro, David Parenzo, Marco Travaglio, Barbara Gallavotti, Antonella Viola, Vincenzo Schettini, Roberto Cingolani, Mario Tozzi, Albano Carrisi, Federico Palmaroli, Andrea Scanzi e tanti altri.

Quest’anno la BCC San Marzano raddoppia la sua presenza con la seconda edizione del Premio Valore Donna che sarà consegnato a Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice e giornalista scientifica, venerdì 7 luglio a Polignano a Mare. Si tratta di un riconoscimento dedicato a personalità femminili protagoniste di importanti innovazioni in campo letterario, scientifico, artistico e musicale. Un titolo pensato dalla Banca presieduta da Emanuele di Palma, che da sempre sostiene il ruolo delle donne in banca e vanta nella sua governance figure femminili in ruoli apicali.

Segue l’incontro a Vieste, sabato 22 luglio. con il panel dedicato al Credito Cooperativo insieme a Giorgio Fracalossi Presidente del Gruppo Cassa Centrale, Emanuele di Palma, Presidente BCC San Marzano ed Enzo Magista, Direttore di Telenorba.

“È fondamentale il concetto di rete – ha commentato il presidente BCC San Marzano Emanuele di Palma -. Gli istituti, le fondazioni, gli operatori pubblici e privati devono aprirsi sempre più a sinergie e collaborazioni. Ognuno deve fare la sua parte, prima di tutto fissando obiettivi chiari da raggiungere che riguardino la collettività in cui l’impresa opera e abbiano riscontri concreti sul territorio stesso. In questa direzione si muove il sostegno che come banca da 7 anni diamo ad una manifestazione di grande rilievo culturale come il Libro Possibile: una buona pratica che ha costruito una rete virtuosa tra Comuni, Regione e player privati, non solo locali ma anche nazionali, dando un forte spinta allo sviluppo turistico della nostra Regione. Questo significa più gente che visita la Puglia e più gente potenzialmente interessata al patrimonio artistico e alle bellezze naturali del territorio”.

