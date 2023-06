Lecce, l’arte di Bansky arriva tra le Mura Urbiche

LECCE – “Realismo Capitalista, Banksy: l’arte in assenza di utopie”. Le Mura Urbiche di lecce accolgono fino al prossimo 30 settembre L’esposizione tanto attesa nella città barocca della Puglia. Banksy è uno street artist noto per il suo stile sarcastico e beffardo. La sua arte critica il capitalismo, la guerra, il controllo sociale e le disuguaglianze. A Lecce si può ammirare una selezione delle opere dell’artista britannico, conosciute in tutto il mondo per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi. La mostra è costituita da un percorso che attraversa oltre 50 tra opere, materiali e documenti di Banksy, come esito di uno studio multidisciplinare sul lavoro dell’artista britannico. Uno studio letto attraverso l’omonimo “Realismo capitalista”, saggio del filosofo Mark Fisher. Nel capoluogo salentino, quindi, è quindi giunta una collezione di opere originali e di documenti che permetteranno ai visitatori di entrare nel mondo contemporaneo attraverso lo sguardo di un autore che ormai, da quasi un trentennio, attraversa la scena culturale mondiale, mostrando una grande capacità di stare in mezzo al presente. le opere quindi non solo si “vedranno” ma si “apriranno” a una serie di contenuti e tematiche che ne evidenziano il valore morale dei messaggi.

