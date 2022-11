Condividi su...

Da una squadra salentina all’altra per reagire alla brutta sconfitta di sabato scorso, riacquisendo da subito fiducia nei propri mezzi. Può essere sintetizzato così il prossimo impegno della DAI Optical Virtus Basket Molfetta, in programma alle 18.00 di domenica 6 novembre con la Nuova Pallacanestro Monteroni, che dovrà segnare il punto di discontinuità con il passato tornando a far risultato e a muovere la classifica.

Sfida che arriva al culmine di una settimana difficile dal momento che l’infermeria non ha risparmiato altri atleti. A questo si aggiunge la novità delle ultime ore: Giovanni Gambarota non è più un giocatore della DAI Optical Virtus Molfetta in seguito a una consensuale rescissione del contratto a cui la società biancoazzurra ha acconsentito per permettere al 33enne barlettano di poter giocare in una categoria superiore. Tuttavia la squadra appare compatta, desiderosa di cancellare la sconfitta di Brindisi, facendo tesoro degli errori commessi.

La prossima avversaria sarà la Nuova Pallacanestro Monteroni, squadra ostica, formata da un gruppo di giocatori locali ben affermati con l’aggiunta di elementi di valore come Stefanini, Zustovich e Madunic. La Virtus Molfetta potrà contare, oltre che della forza del suo gruppo, anche sul pubblico del Pala Poli . «Abbiamo poco da dire, ma tanto da dimostrare! Se vogliamo competere per la parte alta della classifica dobbiamo dimostrare di meritarcelo». Sono queste le parole pronunciate dal DS Mauro Lot alla vigilia dell’importantissima partita casalinga contro il Monteroni. Dichiarazioni che ben sottolineano le ambizioni stagionali della DAI Optical Virtus Molfetta. La gara sarà condotta da Marseglia Eros di Mesagne che a sua volta coadiuvata Ceo Maurizio di Taranto. Il Segnapunti sarà Roberta Totagiancaspro di Molfetta, mentre il Cronometrista sarà Catucci Vito di Bitritto. Infine il 24 Secondi sarà affidato a Sorice Sonia di Ruvo di Puglia. L’orario di inizio della gara è fissato alle ore 18.00, mentre l’accesso al Pala Poli sarà consentito già a partire dalle ore 17.30 per spettatori muniti di biglietto o abbonamento.

Il costo del biglietto è di 5 euro. Inoltre i possessori di abbonamenti potranno acquistare un massimo di due ticket per due accompagnatori al prezzo speciale di 3 euro caduno, previa esibizione della tessera abbonamento al botteghino. L’ingresso gratuito all’impianto è consentito a bambini e ragazzi sino ai 15 anni. Il match tra DAI Optical Virtus Basket Molfetta e Nuova Pallacanestro Monteroni sarà trasmesso in diretta streaming accessibile al link :

https://youtu.be/oxFY8b7QKvw

Foto Donato Volpe / Virtus Basket Molfetta