Basket, B Interregionale: Dinamo Brindisi al comando, Adri Bari cede a Monopoli

Due battistrada, due colpi esterni, due scarti simili. Dinamo Brindisi e Scandone Avellino guidano la classifica a quota 12 punti, nella Divisione G di serie B Interregionale di pallacanestro. Avellino fa suo il derby campano sbancando Benevento per 72-54 con 19 punti di Soliani, Brindisi batte Bisceglie a domicilio per 72-59. Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio, la squadra di Cristofaro scava un solco già all’intervallo lungo e respinge l’assalto avversario con Jovanovic, 20 punti, e Stonkus, 18. E sabato prossimo ad Avellino è in programma proprio lo scontro al vertice.

Perde contatto con la vetta, invece, l’Adria Bari, agganciata a 10 punti da Monopoli che supera la squadra del capoluogo per 79-62 con quattro uomini in doppia cifra capeggiati dal recuperato Laquintana, autore di 16 punti. Non bastano ai ragazzi di Console i 22 del solito Callara.

Al tappeto la Virtus Molfetta, che cede il passo a Termoli che si aggiudica lo scontro diretto per 79-72. L’inerzia cambia nella seconda parte dell’incontro dopo che la squadra di Fabbri era andata all’intervallo lungo sul più cinque.

Nella colonna destra della classifica, invece, Mola New Basket batte Canusium 84-79, mentre il Basket Corato supera Taranto 94-65. Tanti gli impegni interessanti nel prossimo turno: oltre ad Avellino-Bisceglie, occhio all’incrocio tra Molfetta e Bisceglie, mentre Monopoli sarà di scena a Corato.

