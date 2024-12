Baschirotto ad Ora Lecce: “Ho preso la cultura del lavoro da C. Ronaldo. Sticchi Damiani e Salento unici” (video)

Lecce – Puntata di Ora Lecce che si inevitabilmente aperta con un abbraccio simbolico a Edoardo Bove. Ospiti in studio il capitano dell’US Lecce Federico Baschirotto, il giornalista di CalcioLecce Gabriele De Pandis e in collegamento il giornalista di Radio Romanista Alessandro Cristofori.

Capitan Baschirotto ha parlato della nuova idea di calcio sulla quale stanno lavorando assieme a Marco Giampaolo che impone il “prendersi rischi e giocare con personalità”. Ha poi raccontato delle sfide che ha voluto e dovuto superare, anche per andare oltre lo scetticismo di chi non credeva nelle sue capacità. Baschirotto ha anche evidenziato l’importanza di avere una società come quella dell’US Lecce dove tutte le componenti, in primis il presidente Saverio Sticchi Damiani, sono riconoscibili e presenti quotidianamente.

Saluti finali che hanno visto la partecipazione anche Filippo, il bambino di 9 anni di Lecce che ha regalato e fatto indossare a Papa Francesco una sciarpa giallorossa del Lecce.

