BARLETTA – Il Comune di Barletta ottiene l’ok da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo della Prefettura di Barletta-Andria-Trani per l’ampliamento della capienza dello stadio “Cosimo Puttilli”. La nuova capienza sarà fino a 7.499 spettatori per le partite di calcio, consentendo al pubblico locale di usufruire interamente dei settori Tribuna (1.566 spettatori), Gradinata (2.351 spettatori) e Curva Nord (1.923 spettatori). È inclusa la presenza di 25 disabili e relativi accompagnatori. Come ben noto, invece, così come previsto dalla legge, la presenza o il numero di spettatori riferiti al settore ospiti Curva Sud sarà definito, prima di ogni incontro di calcio casalingo, dal tavolo G.O.S. (Gruppo Operativo di Sicurezza). La capienza sale anche per tutte le altre manifestazioni sportive, diverse dal calcio, con un numero massimo di 8.474 spettatori.

“Dopo la riapertura dello stadio “Puttilli” – spiega il sindaco Cosimo Cannito – manteniamo fede a un altro impegno preso e al quale abbiamo lavorato alacremente in questi mesi. Un risultato importante in favore degli sportivi barlettani, delle società della nostra città con in primis il Barletta Calcio e che ci permetterà di realizzare eventi sportivi con un maggior numero di spettatori. Ringrazio il Prefetto e i suoi uffici e la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in tutte le sue componenti per il lavoro operato e il grande spirito di sinergia e collaborazione al fine di addivenire positivamente all’unanimità al rilascio del parere di agibilità”.

