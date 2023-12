“In questi ultimi giorni i cittadini pugliesi, i pendolari e le migliaia di persone che utilizzano i treni per questioni di salute hanno dovuto subire pesantissimi ritardi e cancellazioni a raffica a causa degli ospiti del CARA che hanno ricominciato a scavalcare le recinzioni della struttura e di RFI, invadendo i binari del tratto ferroviario”. Così in una nota Fabio Romito, consigliere regionale della Lega e vice presidente della commissione trasporti.

”È inaccettabile che il diritto alla mobilità di migliaia di pugliesi, molti dei quali pendolari, venga compromesso dal comportamento irresponsabile degli ospiti del CARA che così facendo finiscono anche per mettere in pericolo l’incolumità di tutti, passeggeri e personale viaggiante – prosegue Romito -. Sono certo che con questo Governo e il Ministro Salvini anche certe situazioni cesseranno e come fatto nella gestione degli scioperi, il diritto dei passeggeri verrà tutelato”.

”Ho informato della vicenda anche RFI, che ringrazio nella persona dell’amministratore Giampiero Strisciuglio, la quale ha già attivato tutti i passaggi istituzionali necessari per mettere in sicurezza la rete e soprattutto i cittadini pugliesi”, conclude Romito.

